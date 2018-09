La reedición del álbum debut de The Cranberries ya tiene fecha de publicación

Poco después de de la triste pérdida de la cantante irlandesa Dolores O’Riordan, los miembros restantes de su banda, The Cranberries, anunciaron que terminarán de grabar el disco que estaban preparando con la vocalista.

Ahora ya sabemos la fecha de lanzamiento de este disco: el 19 de octubre. Será una reedición por el 25º aniversario del primer álbum de The Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, del que salieron algunos de sus grandes éxitos mundiales, como Linger y Dreams.

Lo más destacado musicalmente es A Iosa, la única canción interpretada por Dolores en gaélico, que fue producida por Stephen Street durante la grabación del álbum y las primeras demos de Linger y Dreams así como varias canciones de sus primeros años que nunca habían aparecido en ningún lanzamiento oficial de The Cranberries.