Dave Grohl todavía no puede escuchar a Nirvana

Han pasado más de dos décadas desde la muerte de Kurt Cobain. Si muchos de sus seguidores aún no lo han superado, sus compañeros y amigos, tampoco. Dave Grohl, el que fuera batería de Nirvana junto al cantante, ha reconocido recientemente en una entrevista que aún no puede escuchar canciones de la banda que popularizó el grunge.

“Cuando Kurt murió, cada vez que escuchaba una canción en la radio, yo rompía a llorar“, asegura el líder de Foo Fighters.“Recuerdo todo sobre esas grabaciones; recuerdo los pantalones cortos que llevaba o que estaba nevando ese día. De todas formas, he encontrado nuevos significados a las letras de Kurt”, continúa. Refiriéndose a las canciones junto a Nirvana, el músico dijo que “fueron de los puntos altos en su vida, pero también de los más bajos. Yo no pongo canciones de Nirvana. Aunque siempre suenan en algún lugar , en el auto, en el tienda… para mí, es muy personal”. Grohl tenía 21 años cuando aprendió de la banda que “en realidad sabía muy poco” de la vida.

A comienzos de mayo, Krist Novoselic, ex bajista del conjunto, también habló de sus sentimientos tras la muerte de Cobain: “Me tomó un largo tiempo. Fue muy traumático, estaba deprimido por ello. Tuvo efectos terribles. En ese momento tuve otras cosas en mi vida que me detuvieron, pero al final, el tiempo lo cura todo y terminas lidiando con ello. Luego, eventualmente, llegas a término con las cosas… pero no sé. Hay que intentar ser positivo”.