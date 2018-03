Hay álbumes exitosos, y luego está Dark Side of the Moon. El disco de Pink Floyd ha vendido más de 15 millones de copias en los Estados Unidos desde su lanzamiento el 1 de marzo de 1973, y más de 45 millones de unidades en todo el mundo. Un verdadero coloso del rock clásico, el álbum hizo a sus creadores (Roger Waters, David Gilmour, Rick Write y Nick Mason) increíblemente ricos, y pasaron 937 alucinantes semanas en el Billboard.

1. Fue el primer álbum de Pink Floyd en presentar a Roger Waters como único letrista

Roger Waters había escrito letras a álbumes de Pink Floyd desde A Saucerful of Secrets de 1968, pero Dark Side marcó el primero, aunque no el último, en que el bajista tomó las riendas líricas de todo un LP del grupo. Waters quería que este álbum tuviera letras más lúcidas y directas que las que la banda había escrito antes.

2. El álbum casi se llama Eclipse

Desde el principio, la banda tenía la intención de llamar a su nuevo álbum Dark Side of the Moon, una referencia a la locura, en oposición al espacio exterior, pero cuando los británicos Medicine Head lanzó un álbum del mismo nombre en 1972, el grupo se planteó bautizarlo como Eclipse. “Estábamos molestos porque ya habíamos pensado en el título antes de que saliera el álbum Medicine Head”, ha reconocido el grupo. Pero cuando el álbum de Medicine Head cayó en el olvido, Pink Floyd se sintió en libertad de volver al título original de su álbum.

3. Los fans de Floyd lo escucharon un año antes

Aunque las texturas y los arreglos hacen que parezca un proyecto puramente de estudio, la banda interpretó todas las canciones en concierto, en la misma secuencia en que aparecerían en el álbum, más más de un año antes del lanzamiento oficial del álbum. La banda estrenó Dark Side of the Moon: A Piece for Assorted Lunatics (como se le conocía provisionalmente en ese momento) en el Brighton Dome el 20 de enero de 1972.

4. Los Beatles hicieron una aparición sorpresa en el disco

En un intento por unir más las canciones, a Roger Waters se le ocurrió la idea de grabar entrevistas con empleados de Abbey Road y cualquier otra persona que trabajara en el estudio, haciéndoles una serie de preguntas sobre temas que van desde lo banal a los más serios e insertando algunos de los fragmentos de la entrevista en la mezcla final. Cerca del final de Eclipse, la canción que cierra el álbum, se puede escuchar un pasaje de una versión orquestal de Ticket to Ride” de los Beatles; Al parecer, la canción sonaba de fondo en el estudio, mientras que el portero de Abbey Road decía: “No hay un lado oscuro de la luna, en realidad. De hecho, todo está oscuro. Lo único que lo hace lucir liviano, es el sol”.

5. Silver Surfer estuvo a punto de ser la portada

Con su sugerente y llamativo prisma que convierte la luz en color, la portada del álbum es uno de los diseños más emblemáticos de un disco. “Cuando Storm nos mostró todas las ideas, con esa, no había dudas”, decía Gilmour en una entrevista. “E s una idea muy comercial: es muy clara y simple, se verá muy bien en los escaparates”. Con su sugerente y llamativo prisma que convierte la luz en color, la portada del álbum Dark Side of the Moon , creada por el diseñador gráfico inglés George Hardie,. “Cuando Storm nos mostró todas las ideas, con esa, no había dudas”, decía Gilmour en una entrevista.

6. Fue el primer álbum de Pink Floyd en entrar al Top 40 de los EEUU

Dadas las cifras de ventas multiplatino este álbum, es fácil olvidar que a los primeros siete de la banda les fue muy mal en los Estados Unidos. Gracias a un impulso promocional de Capitol Records, Dark Side of the Moon subieron hasta llegar a la cima del Billboard 200 dentro de los dos meses de su lanzamiento.

7. Ayudó a financiar a los Monty Python



Como si Dark Side of the Moon no fuera un hito cultural pop en sí mismo, el éxito del álbum también fue en parte responsable de la existencia de la comedia cinematográfica absurda de 1975 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores. Los miembros de Pink Floyd solían ver la serie de Monty Python, así que cuando la compañía de comedia británica tuvo dificultades para recaudar dinero para su primer largometraje, Pink Floyd les ofreció el 10% del presupesto inicial de la película.

8. Está en uno de cada cinco hogares en Londres

El más que famoso éxito de ventas del disco nos sorprendió aún más cuando, décadas más tarde de la publicación, se dio a conocer que uno de cada cinco hogares londinenses poseen en su casa (independientemente del formato) este disco, lo que es casi inimaginable. Si atendiéramos al número de ventas totales que ha tenido el álbum y la población mundial se podría traducir en una de cada doce personas.