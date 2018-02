¡Cuidado! El próximo domingo un asteroide rozará la Tierra

Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿te gustaría hacer lo que estás haciendo? ¿Cuántas veces hemos oído que se acaba el mundo a lo largo de la historia de la humanidad?

El asteroide 2002 AJ129 no chocará contra la Tierra, al contrario de lo que piensan los alarmistas después de que la NASA lo calificara de “potencialmente peligroso”. Se aproximará el próximo 4 de febrero. Aunque podemos estar tranquilos porque los expertos aseguran que no supone ninguna amenaza. Por si acaso, podéis echar un vistazo a estos consejos para sobrevivir a un Apocalipsis.

Hoy Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a nuestros oyentes de Wake UP!, ¿qué harían si fuera el último día de su vida? Algunos aprovecharían para darse las vacaciones de su vida, estar con sus familias, abrazarse a sus mascotas, o comer si no hubiese un mañana. Y hoy el que entra de cabeza en el Club de los 80 es Óscar, nos escucha desde Sevilla. Pasaría el último día de su vida sentado en el sofá de casa, con su mujer y sus hijos, disfrazados y viendo películas de Star Wars. Bienvenido a la familia Wake UP!

Si eres de los que quieren saber más sobre el fin del mundo, hemos explicado cómo funciona el Reloj del Apocalipsis, un reloj que avisa del fin del mundo. Esta iniciativa fue creada por un conjunto de expertos científicos y un grupo de 15 Premios Nobel en su panel.

Algunas cosas que hacer antes de que se acabe el Mundo:

Comer como si no hubiera un mañana

Llamar a tu ex pareja

Gastar todo el dinero posible

Irte de viaje a tu destino soñado

Hacer el ridículo

Volver a ser niño

Gritar

