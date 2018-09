¿Cuánto dinero costaría una reunión de Oasis?

Los rumores sobre una hipotética reunión de Oasis son insistentes prácticamente desde su abrupta separación, que tuvo lugar en 2009 tras una pelea en el camerino de un concierto en París entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Hay temporadas en las que estos rumores se intensifican, otros en los que se calman… De un tiempo a esta parte, estos rumores parecen cada vez más potentes, y es que Liam ha admitido varias veces su predisposición a reflotar Oasis con Noel, llegando incluso a escribir un mensaje directo en Twitter este verano.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can’t drink alcohol now that’s the BeZarist thing you’ve done yet I forgive you now let’s get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de julio de 2018