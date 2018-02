Cuando Rick Astley se convirtió en meme y más cosas que (quizá) no sabías sobre él

Es uno de los cantantes británicos incombustibles. Rick Astley alcanzó el éxito absoluto en los años 80 y se ha mantenido a lo largo de las décadas como figura clave en la música. Hace unos años, se convirtió en un meme, y supo sacar un enorme provecho de esa gran visibilidad en Internet. El cantante cumple 56 años y recopilamos algunas curiosidades que (quizá) no sabías sobre él.

1. La canción más pegadiza de la historia

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, coloca el mayor éxito de Rick Astley, Never gonna give you up, en la lista de las canciones más pegadizas de la historia. El primer puesto, sin embargo, lo ocupa We Will Rock You de Queen. Para llegar a esta afirmación, los expertos han desarrollado una fórmula matemática que tiene en cuenta el factor sorpresa:

Receptividad + (Predictibilidad – sorpresa) + Fuerza melódica + (Ritmos repetitivos x 1,5) = nivel de adicción de una canción

2. Rickroll o cómo ser viral 30 años después

Es uno de los memes más recordados de la historia de Internet. El rickroll o rickrolling consiste en ofrecer un enlace trampa a una supuesta información de interés que en realidad lleva al videoclip Never gonna give you up. Esta acción no solo ha afectado a muchas páginas webs, sino que se ha extendido más allá del mundo de Internet; como, por ejemplo, cuando la canción hizo una aparición sorpresa en el desfile que cada año realiza el centro comercial estadounidense Macy’s en el Día de Acción de Gracias, un evento televisado con millones de espectadores. En el April Fools’ Day de 2008, Youtube vinculó todos los vídeos que aparecía en portada como ‘interesantes’ al videoclip, una de las razones por las que tiene casi 400 millones de reproducciones en Youtube.

3. Se atrevió con el grunge de la mano de Foo Fighters

Fue otra forma de rickrollear, esta vez en directo. Rick Astley y Foo Fighters coincidieron en un festival japonés llamado Summer Sonic, y rápidamente hicieron muy buenas migas. De un momento a otro, el grupo puso a saltar al público al tocar los primeros riffs de Smells Like Teen Spirit, la canción más emblemática de Nirvana , el grupo al que perteneció Dave Grohl. En ese momento, Rick Astley apareció en el escenario, pero, lejos de interpretar el tema, el público quedó desconcertado cuando de un momento a otro se escucharon las primeras líneas de Never Gonna Give You Up, la canción más conocida del cantante.

4. Tiene su propia marca de cerveza

El icono de la música de los 80 también ha seguido la moda de otros músicos y ha lanzado su propia marca de cerveza. Astley se asoció con la cervecería danesa Mikeller, creada en 2006 por un ex profesor de matemáticas, para crear la ‘pilsner frutada’. Según el cantante, “disfruto de la cerveza con mis amigos y me encanta vender mi propia variedad. La Mikkeller es bastante experimental y me han enviado varias botellas para probar“.

5. Versiona éxitos pop actuales

Es una realidad que Shape of You de Ed Sheeran se ha convertido en uno de los mayores éxitos del pop actual, tanto, que Rick Astley lo incluyó en uno de sus conciertos el pasado año en Dublín, mientras los allí presentes alucinaban y daban palmas de emoción.