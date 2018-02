Por qué ‘Creep’ de Radiohead sigue siendo tu canción favorita desde los 14 años

¿Cuál es tu grupo o canción favorita? Si piensas detenidamente en esta cuestión, seguramente la respuesta sea la misma a cuando eras un adolescente. Esto es así porque ese tema era popular en su momento y tus gustos, salvo excepciones, no han cambiado.

Esta es la conclusión de un estudio realizado por un redactor del New York Times, que ofrece datos muy relevantes sobre la influencia de cada banda dependiendo del año de nacimiento de cada persona. La investigación surgió a partir de una discusión de este con su hermano, que, por su parte, se decantaba por Born to run de Bruce Springsteen.

Según los datos extraídos de Spotify, Creep es la 164ª canción más popular entre los hombres que a día de hoy tiene 38 años. Sin embargo, esta canción no se encuentra entre las 300 mejores canciones para la generación que nació 10 años antes o 10 años después. Los hombres a los que más les gusta Creep tenían aproximadamente 14 años cuando salió la canción, en 1993.

Tras comprobar que el caso de Creep se repetía en un gran número de usuarios,y midió la edad que tienen los fanáticos de dichas canciones en la actualidad. Gracias a ello, comprobó que temas como Just like heaven . Mientras tanto, That’s the Way Love Goes