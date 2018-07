El consejo de Bruce Springsteen a Arcade Fire: “Aseguraos de tocar siempre en España”

Will Butler, uno de los miembros de Arcade Fire, ha revelado en una reciente entrevista el consejo que una artista le dio hace tiempo sobre el secreto de la longevidad en la música.

Y no es uno cualquiera, sino Bruce Springsteen, quien, después de la fría acogida que el grupo tuvo con la publicación de su último álbum, Everything now, le quiso ayudar con la clave del éxito.

“Bruce Springsteen nos comentó: ‘sólo aseguraos de tocar siempre en España”, explicaba Butler. “Porque habrá un momento en el que la gente os odiará durante una década. Y así podéis desaparecer y hacer shows en España donde la gente os adora. Estaréis en España y podréis comer una comida deliciosa. 10 años después la gente se dará cuenta que sois geniales. Será entonces cuando podréis volver a América“.

Aquí puedes escuchar la entrevista competa a Will Butler: