Confunden una bomba con una patata

La hebilla de un cinturón con forma de granada, desata la alerta en la estación de Sants y de Atocha.

Todo empezó ayer sobre las 8 de la mañana, cuando el personal de seguridad de la estación de Sants en Barcelona detectó en dentro de la maleta de una pasajera, un objeto sospechoso con forma de artefacto explosivo.

Los trenes con destino Madrid fueron detenidos antes de llegar, la Policía inspeccionó la maleta sospechosa y ha comprobado que el supuesto explosivo era en realidad una hebilla con forma de granada.

Esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! por esos sustos que finalmente resultaron ser una falsa alarma. ¿Quién no se ha despertado pensando en que no ha pasado el tiempo? o ¿quién no se ha perdido cuando era pequeño y pensó que nunca más iban a encontrarle?

Sucedió en Hawái, enviaron una alerta de ataque con misiles a toda la población por error. Uno de los empleados de la agencia estatal de emergencias apretó el “botón” por error y cundió el pánico hasta cuarenta minutos.Son muchos los sustos que se quedan en una anécdota afortunadamente.

Y es que son muchos los objetos que pasan a diario por los controles de seguridad, algunos de estos fueron confundidos con una posible bomba:

Un vibrador

Un reloj casero

Fue al contrario cuando lo que confundieron con una patata sí era una bomba, concretamente una granada que tuvieron que desactivar.

