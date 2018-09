Conciertos de U2 en Madrid: todo lo que debes saber

Ya queda menos para la llegada de U2 a Madrid. La cita tendrá lugar en el Wizink Center los próximos días 20 y 21 de septiembre de 2018. Te contamos todos los detalles de uno de los conciertos más esperados del año en España.

Como era de esperar, las entradas para los dos días han volado y ya no quedan en los puntos de venta oficiales, por lo que se espera que miles de personas vibren al ritmo de los acordes de Bono y los suyos. La gira de eXPERIENCE + iNNOCENCE pasará por Madrid los días 20 (jueves) y 21 (viernes) de septiembre de este año, un tour que arrancó el pasado 2 de mayo en Tulsa (Oklahoma) y que llegó a Europa el 31 de agosto. U2 regresan a Madrid 13 años después de su último concierto.

Continuación de la gira de 2015

De la misma manera que el último álbum del grupo, Songs of Experience (2017) es la continuación de Songs of Innocence (2014), esta gira es la segunda parte del Innocence + Experience con el que estuvieron cuatro noches en 2015 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La escenografía es la misma para dar continuidad al relato, aunque hay cambios en los visuales y en el repertorio, así como en la manera en que los músicos interactúan con la gran pantalla.

Olvídate de The Joshua Tree

A pesar de su glorioso pasado, U2 reivindica su presente en este tour. Junto a las canciones de los dos últimos discos, picotean en sus diferentes épocas sin olvidarse de uno de sus primeros singles. Sin embargo, la banda no toca ninguna canción del célebre The Joshua Tree (1987), tanto para apuntalar su apuesta como para no repetir la fórmula de su gira de 2017, en la que tocaron íntegro dicho álbum por su treinta aniversario.



Alegato de unión y europeísmo

A Uno de los momentos cumbre del tramo norteamericano era el de American soul con una gran bandera de Estados Unidos en el fondo del escenario en forma de alegato contra Trump. En Europa, el grupo ha decidido cambiarla por una bandera de la Unión Europea. “Europa es un pensamiento que necesita convertirse en un sentimiento. La palabra patriotismo nos ha sido robada por nacionalistas y extremistas que exigen uniformidad. Los verdaderos patriotas buscan unidad por encima de la homogeneidad y esto es para mí el verdadero proyecto europeo”, escribió Bono en una carta a finales de agosto, donde avanzaba una de las “ideas más provocativas de U2: Ondear en los conciertos una grande, brillante y azul bandera de la Unión Europea”.



Horarios:

Apertura Puertas: 19:00h

U2: 21:00h

Cómo llegar:

En coche – Calle Jorge Juan, 99 o Calle Goya, 90.

En metro – Goya (L4 y L2) o O’Donnell (L6).

En bus – Líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29, C.