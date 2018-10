El concierto inédito del día que Amy Winehouse triunfó en los Grammy

El documental que muestra el lado más musical de Amy Winehouse, Back to black, que se estrenará el 2 de noviembre, ha dejado ver el primer adelanto del mismo, una parte nunca antes vista del show privado que realizó en Londres el 10 de febrero de 2008, el día que la artista ganó cinco premios Grammy.

El vídeo que muestra a Winehouse interpretando Love is a losing game, y es una parte del DVD An intimate evening in London, que está incluido en el documental, grabación del concierto que hizo en Riverside Studios el día en que ganó cinco premios Grammy por su disco Back to black, cuyo proceso de composición también aparece en el proyecto.



Este concierto nunca fue mostrado en su totalidad al público, ya que fue un evento privado solo para sus amigos y familia, un icónico momento de esa tarde fue inmortalizado años atrás: cuando ganó el Grammy. En él, Tonny Bennet anuncia que el premio para el álbum del año es de Back to black, y Amy, muy lejos de Los Ángeles, California, donde se estaban celebrando los premios, mira atónita al infinito, sin creer lo que acaba de suceder.

El documental Back to black se basa en los largos días en el estudio que dieron vida al disco más exitoso de su carrera, el segundo y último que logró lanzar antes de morir en 2011 debido a una intoxicación aguda por alcohol. El material incluye todo el proceso de creación y grabación, entrevistas exclusivas con sus principales productores, Mark Ronson y Salaam Remi, imágenes inéditas de manuscritos y ensayos, y el concierto completo de Riverside Studios en 2008.