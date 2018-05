Concierto #25deM80 en Madrid

Localización Concierto #25deM80 - Plaza Mayor, Madrid, España 14 de May de 2018

Este año cumplimos 25 años. Un cuarto de siglo en el que hemos estado ininterrumpidamente ofreciendo la mejor música pop y rock de todas las décadas, desde los 70 hasta la actualidad. Por eso, queremos agradecerte la fidelidad con un gran concierto-fiesta de cumpleaños .

De entre todas las celebraciones de este aniversario, la más importante tendrá lugar en Madrid, el próximo 14 de mayo, con un concierto festivo, multitudinario, y de carácter gratuito para agradecer a la audiencia su fidelidad durante estos 25 años. La emblemática Plaza Mayor de Madrid se convertirá por una noche en un homenaje a la mejor música de todos los tiempos con un cartel de lujo a partir de las 20:00 horas.

Gran Cañón. El primer gran supergrupo de nuestro país, surgido de la unión de los mejores artistas nacionales para rendir homenaje a lo mejor del rock de todos los tiempos. Con Carlos Tarque (M-Clan) a la voz, el popular Leiva a la batería, el aclamado teclista Julian Maeso o la guitarra de Ovidi (Los Zigarros), entre otros músicos de primera, se hará un repaso a canciones inmortales del repertorio de Led Zeppelin, The Rolling Stones, AC/DC, The Beatles, Stevie Wonder, Eric Clapton, Ray Charles, Lenny Kravitz o los Eagles.

Celtas Cortos. Uno de los grupos que más aplaudidos de la década de los 90 que se unen a la fiesta de M80 con su irresistible colección de éxitos intergeneracionales como el reivindicado 20 de abril, y adelantando algunas canciones de su inminente álbum que verá la luz en septiembre bajo el título Energía Positiva.

Elefantes. La banda barcelonesa que nació a mitad de los 90, casi a la par que M80, siempre ha buscado de dotar a sus canciones de alma y de una belleza especial, y gracias a su estilo personal y al carisma de Shuarma, su cantante, se han abierto desde hace años un importante espacio en el pop-rock de nuestro país. El éxito de ventas de su recién publicado álbum, La Primera Luz del Día, es buena prueba de que el público aprecia la belleza que imprimen a su música.

Immaculate Fools. Es uno de esos grupos británicos que tras triunfar en su país se hicieron las “europas” y como resultado consiguieron una una base de seguidores en algunos países más grande aún que en su tierra natal. Esa es la razón por la que estos ingleses, en gran parte gracias a su éxito Immaculate Fools de 1986, han seguido siendo muy recordados y aclamados desde entonces en toda España.

Este concierto se enmarca dentro de las fiestas de San Isidro 2018 y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

25 años con la mejor música de todos los tiempos

En su programación durante este cuarto de siglo, han brillado con luz propia programas como Gomaespuma, No Somos Nadie, Arús con Leche, y espacios musicales que han marcado a varias generaciones, como Vuelo 605, La Gramola o Plasticos y Decibelios.

Actualmente, M80 sigue compartiendo ese espíritu de entretenimiento en torno a la música con más de 400.000 oyentes cada día, a través de programas como Wake UP!, presentado cada mañana por Jorge Sánchez o el vespertino The Box, con el que Javier Penedo acompaña en la vuelta a casa. Igualmente, expertos musicales Iñaki de la Torre, Fernando Navarro, Alfonso Cardenal y Jorge Albi toman la radio cada noche como Los Residentes de M80.