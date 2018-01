Cinco razones para admirar a Michael Stipe, la voz de R.E.M.

El que fuera vocalista de R.E.M. ha declarado en numerosas ocasiones que la disolución de la banda, después de 31 años en activo y 85 millones de copias vendidas, fue la decisión más inteligente que podían haber tomado. Fue una de las bandas más importantes de los 90 y una de las pioneras en el rock alternativo, pero el líder de la banda es admirable por otros aspectos que repasamos:

Abiertamente homosexual

Su sexualidad siempre fue puesta en discusión, y fue en 2008 cuando declaró abiertamente su homosexualidad en una revista estadounidense. En una entrevista, Stipe se abrió para “ayudar a cualquier joven de ahí fuera”. Hasta ese momento, dijo el artista, no había considerado lo útil que podía ser que reconociera públicamente su orientación sexual para servir de ejemplo a mucha gente.

Gran activista solidario

Michael es un gran luchador por los derechos humanos, el medio ambiente, el control de armas y los derechos de los animales. Ha participado también en varias iniciativas para luchar contra el cambio climático, como el concierto Pathway to Paris, acompañado de Patti Smith y Cat Power. En 2006 lanzó un EP con seis canciones para recaudar fondos para los afectados por el huracán Katrina en el que colaboró Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Muy crítico contra Trump

Políticamente, Stipe ha apoyado a los candidatos demócratas, como Michael Dukakis y John Kerry. En 2015 cargó duramente contra Donald Trump en su cuenta de Twitter por utilizar el tema It’s The End of the World as We Know It en su campaña política sin autorización previa. “Váyanse a la mierda todos ustedes, hombres tristes, captadores de atención, hambrientos de poder y pequeños. No utilicen mi música o mi voz para su farsa estúpida de campaña”, dijo Stipe.

Su gran amistad con Thomk Yorke y Kurt Cobain

Siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada y sus sentimientos, pero Michael siempre se ha considerado un gran amigo de sus amigos. Una de sus amistades más largas de la música es la que mantiene con Thomk Yorke, el vocalista de Radiohead, que compuso un tema inspirado en un consejo que un día le dio Michael: How to disappear completely.

Stipe también se planteó una colaboración con su amigo, Kurt Cobain, en parte para alejarlo de su casa y su adicción a las drogas. Sin embargo, no llegaron a componer o grabar material. Stipe fue elegido como padrino de la hija de Cobain y Courtney Love, Frances Bean Cobain. R.E.M. compuso la canción Let Me In del álbum como tributo a Cobain.

Es un artista completo

Además de músico, Michael es actor y ha participado en varias películas independientes y series de televisión. Desde la separación de R.E.M, ha dedicado su tiempo a su otra gran pasión, las artes plásticas. Ha expuesto en Nueva York una colección con sus esculturas en metal.