¿Es cierto que Queen ha superado al reggaetón en las plataformas de streaming?

Bohemian Rhapsody, la película que cuenta la historia de Freddie Mercury y Queen, se ha convertido en un éxito global. Y, no cabe duda, el gran alcance de la obra tiene mucho que ver su tremenda banda sonora, conformada por los clásicos del famoso grupo británico. El disco que contiene algunos de los mejores temas de la mítica banda remasterizados se ha convertido también en un fenómeno y se encuentra actualmente en los primeros puestos de las listas mundiales.

En la plataforma más popular de audio en Internet, Spotify, Queen superó los 25 millones de oyentes durante la última semana. Con esta cifra relega a intérpretes latinos, que triunfan principalmente con canciones de reggaetón. Diversos medios han publicado que Queen ha superado a este género en la mencionada plataforma de streaming, lo cual no es del todo cierto. El mérito de la legendaria banda de rock es regresar al top-50 mundial desplazando a celebridades de la música comercial en la actualidad. Aunque supera a intérpretes como Daddy Yankee (25.4 millones), Shakira (23.8), Luis Fonsi (21.8), Maluma (19.5) o Nicky Jam (18.5), aún queda lejos de otros como Bad Bunny o J Balvin.

Bohemian Rhapsody, tema que da título a la película, es el preferido en una lista de éxitos que han regresado a lo más alto, como son Don’t Stop Me Now, Another One Bites The Dust, We Will Rock You y I Want To Break Free. Incluso el mismo guitarrista de Queen, Brian May, escribió en su cuenta de Instagram su emoción por el éxito de reproducciones. “Estas cosas que suceden nunca lo hubiera pensado posible. Gracias, amigos. Estoy emocionado”.