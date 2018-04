En China ya es posible fabricar lluvia

Ayer comenzó la Feria de abril en Sevilla, una tradición que paraliza la ciudad entre mantones, lunares y flores. Aunque sin duda son las palmas lo que más caracterizan a esta fiesta tan famosa en la capital hispalense.

Esta mañana los que han invitado a tocar las palmas han sido Ines Vila y Jorge Sánchez bajo el reto, “no me toques las palmas que me conozco”. Hemos preguntado a los oyentes de Wake UP! por esas cosas que les pidieron hacer o que se atrevieron ha hacer por si mismos.

Jorge Sánchez ha retado a Jose Luis, un oyente que nos escucha desde Salou a que nos grabara un indicativo para el programa. Tras casi 20 años de radio nos ha demostrado que lo podía hacer, y además muy bien. Por tu maravillosa voz hoy te damos la bienvenida al Club de los 80!

María Vázquez es una madre rebelde de Badajoz que ha preparado un álbum de la Liga Española de Fútbol Femenina a sus hijas. Todo un reto que hará que sus pequeñas no tengan que cambiar cromos en el recreo.

En China si que se han puesto uno de los retos más ambiciosos del mundo, fabricar lluvia. Y es que la compañía estatal Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, la nueva tecnología -que se encuentra en fase de prueba, permitiría incrementar la cantidad de precipitaciones en la meseta del Tíbet, una de las reservas de agua más importantes del país y de Asia.

Algunos personajes históricos también cambiaron el mundo gracias a su perseverancia por conseguir sus retos. El mismo Charlie Chaplin fue rechazado por su forma de actuar por varios ejecutivos, hasta que un día alguien le dio la oportunidad y acabó convirtiéndose en la primera auténtica estrella de cine estadounidense. Y es que si no fuera por estos rebeldes históricos no hubiéramos disfrutado de tanto.

Steven Spielberg también fue rechazado 3 veces de la universidad de sus sueños y finalmente es una de las referencias del cine mundial.

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema del día: No me toques las palmas que me conozco ¿Qué te animaron a hacer y te atreviste a hacerlo?

Desestructurador de noticias Wake UP!

ManipulAudios Wake UP!

¿Quién dijo qué? David Bowie VS Emilio Aragón