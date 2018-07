Cher lanzará un álbum de versiones de ABBA

Parece que Cher no tenía suficiente con aparecer en los créditos de Mamma Mia! Here we go again, la segunda parte de la exitosa película en la que comparte protagonismo con Meryl Streep y Amanda Seyfried.

Cinco años después de Closer to the Truth, la cantante de 72 años ha grabado un álbum de versiones de ABBA. Sus declaraciones han sido: “Después de grabar Fernando para la película, pensé que sería divertido hacer un disco de versiones de ABBA, así que lo he hecho”. Cher ha decidido dar rienda suelta a su pasión por la banda sueca ABBA en cuyas canciones se basa la banda sonora de esta película: “No es lo que piensas cuando piensas en ABBA, porque he hecho el disco de otra manera”.



Nueva música de ABBA

Hace unos meses, el grupo sueco anunció que lanzarían dos nuevos temas después de más de 35 años. La banda lo anunció en un comunicado: “La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubiéramos ido a unas pequeñas vacaciones. ¡Una experiencia genial!”, asegura el grupo. “Igual nos hemos hecho mayores, pero la canción es nueva y nos hace sentir bien”, concluye. Uno de los temas, I Still Have Faith in You, se podrá escuchar en un especial televisivo a finales de año.