40 canciones femeninas reivindicativas para celebrar el Día de la Mujer

Ellas también defienden sus derechos, son líderes y reclaman en voz alta. Ellas transmiten y dan vida en el mundo… Ellas son maravillosas porque son mujeres. Nuestras divas reflejan y defienden a la perfección su género gracias a la música. Ésta es la lista de canciones que más nos representan el Día de la Mujer.

ALANIS MORISSETTE – IRONIC

DONNA SUMMER & BARBRA STREISAND – NO MORE TEARS

ARETHA FRANKLIN – YOU MAKE ME FEEL LIKE A NATURAL WOMAN

LISA STANSFIELD – ALL AROUND THE WORLD

ALICIA KEYS – A WOMAN´S WORTH

MADONNA – LA ISLA BONITA

NO DOUBT – JUST A GIRL

CARLY SIMON – LET THE RIVER RUN

CYNDI LAUPER – GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN

WHITNEY HOUSTON – I’M EVERY WOMAN

DOLLY PARTON – 9 TO 5

SHANIA TWAIN – THAT DON’T IMPRESS ME MUCH

JOHN LENNON – WOMAN

ADELE – SET FIRE TO THE RAIN

OLE OLE – NO CONTROLES

PATTI LABELLE – LADY MARMALADE

BONNIE TYLER – HOLDING OUT FOR A HERO

ALISON KRAUSS – WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL

BLONDIE – ONE WAY OR ANOTHER

NINA SIMONE – MY WAY

TINA CHARLES – I LOVE TO LOVE

BEYONCE – LISTEN

DONNA SUMMER – SHE WORKS HARD FOR THE MONEY

MARTIKA – TOY SOLDIERS

TRACY CHAPMAN – TALKIN’ BOUT A REVOLUTION

LUZ CASAL – NO ME IMPORTA NADA

TINA TURNER – THE BEST

GLORIA GAYNOR – I WILL SURVIVE

KYLIE MINOGUE – I SHOULD BE SO LUCKY

JOAN OSBORNE – ONE OF US

BELINDA CARLISLE – LIVE YOUR LIFE BE FREE

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS – I LOVE ROCK N ROLL

PATTI SMITH – PEOPLE HAVE THE POWER

THE SUPREMES – BABY LOVE

DIDO – THANK YOU

PAT BENATAR – LOVE IS A BATTLEFIELD

SADE – THE SWEETEST TABOO

DIANA KING – I SAY A LITTLE PRAYER

MECANO – MUJER CONTRA MUJER

WHITNEY HOUSTON – QUEEN OF THE NIGHT