40 canciones femeninas reivindicativas para celebrar el Día de la Mujer

Ellas también defienden sus derechos, son líderes y reclaman en voz alta. Ellas transmiten y dan vida en el mundo… Ellas son maravillosas porque son mujeres. Nuestras divas reflejan y defienden a la perfección su género gracias a la música. Ésta es la lista de canciones que más nos representan el Día de la Mujer.
ALANIS MORISSETTE – IRONIC
DONNA SUMMER & BARBRA STREISAND – NO MORE TEARS
ARETHA FRANKLIN – YOU MAKE ME FEEL LIKE A NATURAL WOMAN
LISA STANSFIELD – ALL AROUND THE WORLD
ALICIA KEYS – A WOMAN´S WORTH
MADONNA – LA ISLA BONITA
NO DOUBT – JUST A GIRL
CARLY SIMON – LET THE RIVER RUN
CYNDI LAUPER – GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN
WHITNEY HOUSTON – I’M EVERY WOMAN
DOLLY PARTON – 9 TO 5
SHANIA TWAIN – THAT DON’T IMPRESS ME MUCH
JOHN LENNON – WOMAN
ADELE – SET FIRE TO THE RAIN
OLE OLE – NO CONTROLES
PATTI LABELLE – LADY MARMALADE
BONNIE TYLER – HOLDING OUT FOR A HERO
ALISON KRAUSS – WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL
BLONDIE – ONE WAY OR ANOTHER
NINA SIMONE – MY WAY
TINA CHARLES – I LOVE TO LOVE
BEYONCE – LISTEN
DONNA SUMMER – SHE WORKS HARD FOR THE MONEY
MARTIKA – TOY SOLDIERS
TRACY CHAPMAN – TALKIN’ BOUT A REVOLUTION
LUZ CASAL – NO ME IMPORTA NADA
TINA TURNER – THE BEST
GLORIA GAYNOR – I WILL SURVIVE
KYLIE MINOGUE – I SHOULD BE SO LUCKY
JOAN OSBORNE – ONE OF US
BELINDA CARLISLE – LIVE YOUR LIFE BE FREE
JOAN JETT & THE BLACKHEARTS – I LOVE ROCK N ROLL
PATTI SMITH – PEOPLE HAVE THE POWER
THE SUPREMES – BABY LOVE
DIDO – THANK YOU
PAT BENATAR – LOVE IS A BATTLEFIELD
SADE – THE SWEETEST TABOO
DIANA KING – I SAY A LITTLE PRAYER
MECANO – MUJER CONTRA MUJER
WHITNEY HOUSTON – QUEEN OF THE NIGHT