Cómo cambió la música después del 11s

Hace diecisiete años que un 11 de septiembre cambió el mundo. Aquel día cambió la forma de vivir , de viajar, de relacionarse, de escuchar música, etc.. Aquel tremendo atentado en Nueva York cambió el mundo por completo.

Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado esta mañana a los oyentes de Wake UP! por el día que te cambió la vida. El trabajo de tus sueños, la pareja e tu vida, ser padres, el viaje más deseado. Inés Vila recuerda el primer piano que le regaló su padre con apenas cinco años, a partir de ahí todo cambió. Jorge Sánchez era muy pequeño cuando vio su primer programa de radio en vivo y su vida cambió sabiendo que lo quería era hacer del micrófono su mejor compañero de trabajo.

Así cambió el 11s la forma de montar en avión:

Obligación de descalzarse

Facturar líquidos

Sacar el ordenador de la funda

La música también cambió a partir de ese día y fueron muchos los músicos que conmemoraron el 11s con temas nuevos:

The Eagles: Hole in the World

U2: Walk On

Paul McCartney: Freedom

Existen 7 momentos que dicen que cambian tu vida, por ejemplo; el primer beso, mudarse de ciudad o ser padres. Pero uno de los más importantes es que que según David Greenberg, psicólogo musical de la Universidad de Cambrige explica, y son los temas musicales que ayudan a despertar con buen ánimo. Viva la vida, de Coldplay, Lovely Day, de Bill Withers o On Top of the Word, de Imagine Dragons.

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema del día: el día que cambió tu vida

Desestructurador de noticias Wake UP!

ManipulAudio Wake UP!

¿Quién dijo qué? Bruce Springsteen VS Paul McCartney