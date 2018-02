Callejeros Musiqueros: Whitney Houston

Parecía no tener un punto de quiebre natural entre los registros vocales altos y bajos. Esta cualidad única fue puesta de relieve, porque cuando saltaba hacia el falsete, este era utilizado como un adorno sutil, por eso se ganó el apodo de “la voz”.

Según Guinness World Records es, hasta la fecha, la artista más galardonada de todos los tiempos, y aún así hay personas que no saben a quién nos referimos. Houston consiguió ser la intérprete femenina con más semanas en la primera posición de las listas de éxitos, con sus álbumes y la banda sonora de El guardaespaldas, durante cincuenta semanas con su balada más conocida I Will Always Love You. El 12 de febrero de 2012 Whitney Houston fue encontrada muerta en un hotel de Los Ángeles.

Hoy, en Callejeros Viajeros: Whitney Houston

I Will Always Love You - Whitney Houston