Callejeros Musiqueros: Tina Turner

Tina Turner, la reina del rock y una de las voces más potentes de la música. La puso en éxitos como ‘What’s Love Got to Do with It’, ‘We Don’t Need Another Hero’ o ‘The Best’. Su carrera y su vida, marcada por su tormentoso matrimonio con Ike Turner, se ha llevado a la gran pantalla y ahora se representa en un musical en Londres.

Es una de las grandes influencias de la música pero, ¿todo el mundo lo sabe? Patricia Sanfrutos sale a la calle un viernes más para poner a prueba vuestros conocimientos musicales.