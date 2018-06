Esta semana la cantante Marie Fredriksson del dúo sueco de pop rock formado también por Per Gessle cumplía 60 años. Este dúo es considerado como uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito, desde los tiempos de ABBA.

El grupo se fundó en 1986, pero la fama internacional llegó en 1989 cuando la canción “The Look“ los elevó al tope de las principales listas musicales de los Estados Unidos, después por su participación en Pretty Woman con su canción “It Must Have Been Love“, en su segunda versión editada especialmente para esta película.

Hoy, en Callejeros Musiqueros: Roxette.