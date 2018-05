Como cada viernes en Wake UP! no puede faltar nuestra sección Callejeros Musiqueros en la que preguntamos por referentes de la música. Hoy hablamos de uno de los grupos que inventó el britpop, un estilo musical que en realidad no es un título oficial pero tuvo una gran acogida en los años 90.

Unos polémicos hermanos Liam y Noel Gallagher al frente, se convirtieron en la gran banda de rock del Reino Unido de los 90 y un referente de la juventud británica. La mala relación entre los Gallagher desembocó en la separación del grupo.

Considerados poco menos que los nuevos dioses de la música, su tercer álbum, ‘Be Here Now’ (1997) vendió 420.000 copias en su primera semana en Reino Unido, y superó los 12 millones.

Hoy, en Callejeros Musiqueros: Oasis