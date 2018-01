Joe Cocker fue un artista de poderosa voz que a finales de los años 60 grabó sus mejores trabajos. El cantante pasará a la historia de la música por haber interpretado con su personal voz rota canciones como With a litle help from my friends, You can leave hour hat on o You are so beautiful, entre muchas otras.

A pesar de su referente trayectoria mucha gente no es capaz de reconocerle. Hoy, en Callejeros Musiqueros: Joe Cocker