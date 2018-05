Como cada viernes en Wake UP! preguntamos por referentes musicales. Si hablamos del padrino del soul nos viene a la cabeza alguien que nació el 3 de mayo de 1933 en una choza en los alrededores de Barnwell (Carolina del Sur).

En su infancia tocaba el piano y la batería y también cantaba junto a Byrd. Lanzaron su primer disco Please, Please, Please que vendió un millón de copias. Otra balada Try Me fue el éxito a nivel nacional del grupo, llegando al número uno en las listas de 1958.

James era el miembro más carismático del grupo y pronto creó su propia banda. Su primer sencillo número 1 en la lista de R & B fue Try Me en 1959. La Revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto séptimo de su listado de Los 100 Grandes Artistas de todos los tiempos.

Hoy, en Callejeros Musiqueros: James Brown.