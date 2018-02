Cae una lluvia de peces en Australia

Es frecuente que la gente se encuentre objetos diversos o incluso dinero en la calle, autobuses o locales, y aunque lo general es quedarse con el objeto la ley no permite esta conducta.

Pero en el caso de una conocida marca de telefonía móvil que pone en marcha una yincana en la que los participantes optarán a cinco móviles V30 que la compañía a escondido en lugares conocidos de la ciudad de Barcelona está más que permitido y recomendado.

Partiendo de esta noticia, esta mañana Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a los oyentes de Wake UP! ¿Qué es lo más sorprendente o inesperado que te has encontrado en la calle? Todos en alguna ocasión hemos encontrado algo inesperado en la calle, a veces para bien y otras no tanto.

Hoy entra en el Club de los 80, Lara, desde Barcelona. Nos cuenta que mientras echaba una mano en la cafetería familiar entró una chica. Fue al pagar cuando le dijo, “te pareces a Maribel Verdú”, y resultó ser ella. Cosas que pasan!! Bienvenida a la familia Wake UP!

Algunas cosas sorprendentes y extrañas que se han encontrado en las alcantarillas:

Relojes rolex

Dientes falsos

Caimanes

Vacas

Oro

Existen también varios relatos relacionados con objetos que cayeron del cielo en forma de lluvia. Estos son algunos de los objetos más extraños que han caído del cielo:

Arañas voladoras El día en que las vacas volaron Lluvia de latas Lluvia de carne Nieve color sandía Lluvia de peces. En Australia se sorprendieron con una lluvia de peces. Según científicos se debe a que las fuertes tormentas arrastraron los peces del mar hacia el cielo y cayeron en forma de lluvia.

Otra de la revoluciones que nos ha facilitado conocer el mundo facilitándonos los desplazamientos, planificación de viajes, etc, ha sido Google Maps y Google Earth. Muchas de las imágenes que nos permite ver Google Maps son tan raras como por ejemplo un caballo con cuerpo de hombre.

