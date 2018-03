Bryan Ferry, Texas, Sting y Roger Hodgson, en el festival de Cap Roig 2018

Un año más, podremos disfrutar de una gran variedad de estilos musicales que van desde el pop más local hasta el rock más internacional, pasando por el folk americano o la fusión más influyente. Vuelve el Festival de Cap Roig con su decimoctava edición del 13 de julio al 22 de agosto de 2018.

Bryan Ferry – 14 de julio

Texas – 20 de julio

Sting – 21 de julio

James Blunt – 5 de agosto

Loquillo – 12 de agosto

Joan Baez – 15 de agosto

Roger Hodgson – 18 de agosto

Bryan Ferry, referente indiscutible de la música pop que subirá al escenario de Cap Roig para interpretar una selección de sus mejores temas. El grupo escocés Texas, con más de 35 millones de discos vendidos y la gran dama americana del folk, Joan Baez, que se despide de los escenarios, son las estrellas internacionales que este año pisarán por primera vez este escenario.

Además, Sting, artista con 16 Grammy y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, que vuelve a Cap Roig después de tres años, y James Blunt, que, tras su actuación en la edición de 2014, regresa para presentar su nuevo trabajo, The Afterlove. Roger Hodgson para reaparecerá también en el festival, esta vez para presentar el espectáculo de su gira mundial, Breakfast in America. El rey del rock and roll nacional, Loquillo, será uno de los muchos nombres nacionales que también asistirá al festival.

Programación del Festival Cap Roig 2018:

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com