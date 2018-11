Bruce Springsteen publicará un doble disco con la banda sonora de su obra de teatro

Después de la histórica cifra de 236 funciones en Broadway y un premio Tony, el espectáculo de Bruce Springsteen no podía quedarse en las tablas, y será editado en disco el próximo 14 de diciembre.

Basada en la autobiografía de éxito mundial, Born to Run, Springsteen on Broadway desnuda a Bruce y lo deja con su guitarra, un piano y sus historias personales. En el álbum con la banda sonora de Springsteen On Broadway, cada una de estas historias aparece como una pista en forma de ‘introducción’ a la canción que le sigue.



Las funciones previas al estreno de Springsteen on Broadway comenzaron el 3 de octubre de 2017, y para cuando se estrenó oficialmente el 12 de octubre, ya se habían vendido todas las entradas de funciones programadas. El espectáculo se prorrogó tres veces una vez acabado el periodo inicial de ocho semanas, y terminará en Broadway el 15 de diciembre. Springsteen On Broadway se estrenará, además, en Netflix a nivel mundial el 16 de diciembre.

Con el audio completo del próximo lanzamiento de Netflix, el álbum con la banda sonora de Springsteen On Broadway estará disponible en 4 LP y 2 CD y también en servicios de streaming y descarga.