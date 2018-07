Bruce Springsteen echa por tierra el sueño americano

Hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Tal día como hoy se marcó la firma de la Declaración de Independencia en 1776 en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio británico. Sin duda un día festivo para el país de los sueños.

Por eso esta mañana, Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! cómo serían sus vidas si alcanzaran su “sueño americano”. Subirse a un escenario y girar por el mundo, abrazar a un cachorro de león o poder tener a la familia más cerca son algunos de los sueños que tienen nuestros oyentes.

Porque cumplir el sueño americano no es sencillo, pero son muchos los artistas que cumplieron el suyo;

Arnold Schwarzenegger

Charlize Theron

Salma Hyek

Sin embargo otros se encargaron de echarlo por tierra, es el caso de Bruce Sprinsgteen con su tema ; “Born in the USA”, o James Brown con “Living in América”. Y es Bruce Springsteen se libró de ser enviado a Vietnan utilizando todas las artimañas posibles hasta ser declarado “no apto”.

No tuvieron tanta suerte algunos compañeros, y de ese amargo momento surgió “Born in the USA”, un himno nada patriótico que el presidente Ronald Reagan se tomó como un halago por error.

Si bien es cierto que el país de los sueños tiene muchos temas pro Estados Unidos, estos son algunos de ellos:

“America” , Simon & Garfunkel

“Breakfast in America” , Supertramp

“Surfin USA”, The Beach Boys

