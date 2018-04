Brian May contesta a la nota de un admirador por Instagram

A veces, ser una persona popular tiene sus inconvenientes, y es que la intimidad siempre queda reducida considerablemente. Es lo que ocurre, irremediablemente, si eres el guitarrista y compositor de Queen, uno de los grupos musicales más importantes de la historia.

A Brian May le ha sucedido un episodio curioso relacionado con esta falta de privacidad recientemente, y el británico no ha dudado en recogerlo en su Instagram. Muy activo en las redes sociales, el también astrofísico lleva tiempo anunciando en ellas los avances sobre Bohemian Rhapsody, el biopic que prepara como productor ejecutivo sobre la vida de Freddie Mercury. Mientras cenaba en un restaurante, May recibió una nota de un admirador que le había estado observando. En ella, se puede leer:

“Querido Brian May, no quiero molestarte mientras estás comiendo, pero quiero agradecerte haber sido para mi una figura aspiracional, tanto como músico como defensor de los derechos de los animales. He crecido con Queen y ahora estoy al frente de mi propia banda: The Vaulted Skies. Mis mejores deseos, James Scott.”

El guitarrista no ha dudado en compartir esta nota en su red social, contestando a Scott con un mensaje: “Espero que esto no sea un reconocimiento demasiado público, pero es la única forma en que se me ocurre darle las gracias, James. Espero que veas esto. Qué amables son tus palabras, pero también qué increíblemente considerado eres para juzgar que, al comer solo esta noche, necesitaba privado. Te saludo y, por favor, ven y estrecharme la mano la próxima vez. Bri”