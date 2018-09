Boy George reabre su Culture Club con nuevo disco después de 20 años

Boy George y Culture Club estrenan su nuevo sencillo Let Somebody Love You, el primer nuevo trabajo de la banda en veinte años, adelanto de un disco, Life, que verá la luz el próximo 26 de octubre. Dirigido por Howard Greenhalgh, el vídeo presenta a George en Speaker’s Corner volteando las protestas en su cabeza con el mensaje de “hablar sobre las cosas que amas en lugar de sobre las cosas que odias”. La banda ha revelado el diseño del álbum, hecho en exclusiva por el reputado fotógrafo Rankin, que ha inmortalizado a Madonna o David Bowie en varias ocasiones.



parte del movimiento new wave en los años ochenta y combinar sonidos como el soul, el reggae y los ritmos latinos en su música, planeaba regresar en 2014 con una gira de reunión que cancelaron después de que al vocalista se le encontrara un pólipo en la garganta. La agrupación liderada por Boy George , conocida por sery combinar sonidos como el soul, el reggae y los ritmos latinos en su música, planeaba regresar en 2014 con una gira de reunión que cancelaron después de que al vocalista se le encontrara un pólipo en la garganta.

El controvertido Boy George

Desde su creación en 1981, Culture Club ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, son una institución del Reino Unido, ganadores de un Grammy con una serie de grandes éxitos que incluyen; Do You Really Want to Hurt Me?, Karma Chameleon, Church Of The Poison Mind y The War Song.