Bowie, las excentricidades de un genio

Son muchas las cosas que se han escrito sobre David Bowie. Tantas que parece que se han contado todas y que no hay ni un minúsculo aspecto de la vida y obra del genio que no se haya explorado.

Pero aún así, siempre hay datos que surgen y pueden sorprenderte. ¡estos son algunos que quizá puedan hacerlo!, o, no?

Bowie nació en Brixton, Londres, el 8 de enero de 1947. Su cumpleaños coincide con el de Elvis Presley. ¡Dos reyes, el del rock and roll y el del glam comparten fecha!

Peter Frampton fue su mejor amigo en la escuela. Sus vidas siempre estuvieron unidas por la música.

12 años y tocaba ya su primer instrumento el saxofón

El primer trabajo se llamó Liza Jane/Louie Louie Go Home en 1964, bajo el nombre de Davie Jones, con la banda The King-Bees

El nombre artístico le duró poco. Se lo cambió por el de Bowie para evitar ser confundido con Davy Jones del grupo musical Monkees.

Apuntaba maneras ya a los 17 años. Le entrevistaron en la BBC como fundador de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo.

Su canción menos admirada la lanzó en 1967 . The Laughing Gnome es, según sus seguidores, la peor que jamás haya grabado. Sin embargo, cuando Bowie sugirió a sus fans que votaran vía telefónica que canción debía tocar durante su gira mundial de 1990, The Laughing Gnome fue la canción más votada. No la tocó.

El primer hit the Bowie en Reino Unido –Space Oddity, de 1969– fue usado por la BBC para la cobertura de la llegada a la Luna.

Conquistó EEUU con una canción co escrita junto a John Lennon, Fame, en 1975.

Se situó en cuarto lugar en una votación popular que propuso el programa de la BBC Culture Show para elegir al mayor ícono británico de todos los tiempos.

¿Sabías que Bowie apareció como Poncio Pilato en la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo? Pero quizá el papel más extraño que tuvo Bowie en el cine fue el de un siniestro agente del FBI llamado Philip Jeffries en la película Twin Peaks: El fuego camina conmigo