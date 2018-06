‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de él

El séptimo disco de Bruce Springsteen, su mayor éxito comercial con 15 millones de copias vendidas sólo en Estados Unidos y 30 millones en todo el mundo, sigue brillando más de tres décadas después de su lanzamiento a golpe de batería, sintetizadores y Fender Telecaster. El álbum que marcó el regreso al rock del cantautor tras la publicación del íntimo Nebraska, será siempre recordado por su comprometido contenido crítico. Estas son ocho curiosidades sobre el disco:

1. El disco nació como banda sonora de una película por encargo del director Paul Schrader. La cinta se tituló en España Rock Star pero inicialmente se iba a llamar Born in the USA y trataba sobre los veteranos de Vietnam, un asunto sobre el que Springsteen estaba muy sensibilizado.



2. La mítica portada es obra de Annie Leibovitz y el trasero es el del propio Bruce. Él dijo que lo había decidido así porque era mejor su culo que su cara, pero todo parece indicar que fue decisión de Leibovitz, porque tanto los discos anteriores como los posteriores están plagados del rostro de Springsteen.

3. El tema Dancing in the Dark fue incluido al final por orden de Jon Landau, su productor de referencia, que quería una canción comercial para que fuera single. Finalmente se ha convertido en un tema imprescindible en los conciertos, porque es en el que saca a bailar a alguien del público. En el vídeo, la chica que casualmente elige de entre las fans de primera fila es Courteney Cox, unos cuantos años antes de rodar Friends. Fue dirigido por Brian De Palma.



Born in the USA fue en 1984 el primer CD fabricado en Estados Unidos, en la planta que CBS y Sony abrieron en Indiana. Hasta entonces Columbia los había importado de Japón. Logró el número uno en el Billboard durante cuatro semanas. Era el séptimo de Springsteen y su mayor éxito comercial, con 15 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

5. Es quizá uno de los álbumes peor entendidos de la música popular pese a su éxito comercial. Ayudó en parte la reivindicación de Ronald Reagan. El ultraconservador presidente de EEUU utilizó la canción que da nombre al álbum para acompañar su campaña de reelección y ensalzó la figura de Springsteen. El poder entendió el trabajo de The Boss como un “mensaje de esperanza” y consiguió desvirtuar la realidad de un álbum tan deprimente.



6. La compañía Chrysler ofreció a Springsteen la nada despreciable cifra de 12 millones de dólares de la época por usar esta canción como fondo en sus campañas comerciales, sin embargo el autor se negó rotundamente. Quien sí supo aprovecharse de ella, fue el partido republicano de Ronald Reagan en su campaña de reelección; algo que estaba en todo momento fuera de lugar teniendo en cuenta el mensaje para la clase pobre y trabajadora que transmite la letra. Sin embargo, ni el presidente ni sus asesores supieron interpretar correctamente el fondo ni la visión real del protagonista: un ciudadano al que es negado el trabajo después de haber luchado por su país en Vietnam y llorar la muerte de un hermano en la contienda.



7. A Bruce no le hizo demasiada gracia el mensaje de Reagan y decidió responderle a su manera, con una serie de discursos improvisados desde su privilegiada tarima de orador y ante miles de seguidores entregados a su música en directo. Pero sobre todo, desahogaba su rabia con las potentes versiones de temas como Johnny 99, cuya letra cuenta lo que es capaz de hacer un hombre al perder su trabajo.



8. Aunque Springsteen no quiso mostrar ningún tipo de afiliación política en el momento del lanzamiento del álbum, una canción de Born in the USA se volvería políticamente significativa 20 años después. No Surrender se convirtió en la canción de la campaña de John Kerry en su fallida candidatura presidencial del 2004, y Bruce incluso la interpretó en un mitin en Ohio.