Bono: ocho curiosidades del líder de U2 que (quizá) desconocías

Además de ser el líder y vocalista de U2, una de las bandas más grandes del momento, Bono es reconocido también por su constante activismo por un mundo mejor. Este mes de septiembre volverán a España con dos conciertos en Madrid y recordamos algunas curiosidades de la vida del vocalista cuando cumple 58 años.

1. Su nombre real es Paul David Hewson. El artístico, Bono, vine de Bonavox, un latinismo que significa ‘buena voz’. En el pasado tuvo otros apodos como ‘Steinvic von Huyseman’, ‘Bon Murray’, entre otros.

2. La trágica muerte de su madre cuando Bono tenía tan solo 14 años fue un hecho que le marcó de por vida. A ella le ha dedicado varias canciones como Out of Control, Mofo, Tomorrow o I will follow.

3. El verdadero motivo del uso de sus gafas oscuras es porque sufre una enfermedad denominada glaucoma, la cual le afecta a la sensibilidad a la luz.

4. Bono es la única persona en todo el mundo que ha sido nominado al Premio Nobel de Paz, en tres momentos diferentes, a los Oscar, Grammy (ha ganado 22 premios) y Globos de Oro. En los últimos años ha sido una figura clave en la lucha contra varias causas ofreciendo su imagen como reclamo para lograr el impacto. La condonación de la deuda externa de los países pobres o el apoyo para buscar respuestas médicas contra el sida en los entornos más necesitados han sido alguno de los campos de batalla humanitaria en lo que se ha involucrado de forma más directa y personal. También es caballero comendador de honor de la Orden del Imperio Británico, gracias a su labor humanitaria. Su lucha contra el sida es de las más activas y tiene hilo musical: One (Achtung baby, 1991). Parte de los beneficios de la canción fueron destinados a la causa, y hay interpretaciones que afirman que la letra cuenta la dura conversación entre un padre y su hijo enfermo de sida.

5. En 2010 entró en el capital de Facebook, lo que podría convertirlo en el rockero más rico del planeta, desplazando a Paul McCartney del número uno. A través de su compañía, Elevation Partners, Bono tiene el 1,5% de las acciones de la red social, un paquete por el que pagó 90 millones de dólares en 2010. En febrero de 2012 se estimó que esas acciones podrían llegar a 1.000 millones de dólares en el momento de la esperada salida a Bolsa de Facebook. En 2012, por su parte, Bono y The Edge se convirtieron en accionistas de la empresa Dropbox.

6. Un biólogo descubrió una araña en el Parque Nacional Joshua Tree de California y decidió bautizarla A. Bonoi en honor al cantante de U2. El arácnido se caracteriza por hacer madriguera y cubrirla con una escotilla para protegerse.

7. Uno de los momentos más duros de su vida ocurrió en los inicios del 2015, cuando los médicos le indicaban que podría no volver a tocar la guitarra tras el accidente de bicicleta que sufrió en Nueva York en el que se fracturó el codo. Bono se había fracturado el hueso en seis lugares y le tuvieron que colocar placas de titanio. En su carta aseguró que se que quedó en blanco tras el impacto y que no tiene ni idea de cómo llegó al hospital. En total, tuvieron utilizar tres placas de metal y 18 tornillos para ordenar en su físico las secuelas del choque.

8. Bono está casado hace más de 30 años con Alison “Ali” Stewart, su novia desde que eran estudiantes. Según los amigos del mítico comandante de U2, Ali es la persona que lo mantiene con los pies en la tierra. Juntos tuvieron cuatro hijos: dos niños (Elijah y John) y dos niñas (Mempis Eve y Jordan).