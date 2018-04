Bon Jovi vuelve a tocar con Richie Sambora en su ingreso en el Salón de la Fama del Rock

Desde que se anunció que Bon Jovi entraría a formar parte del Salón de la Fama del Rock, rápidamente saltaron las alarmas sobre una posible reunión de la formación origina, incluido Richie Sambora.

Después de cinco largos años, Bon Jovi y Sambora, el que fuera guitarrista de la banda, volvieron a verse las caras sobre un escenario en una velada muy especial. “¿Sabéis dónde estáis? Estáis en un concierto de Bon Jovi. Levantaos de vuestros asientos”, gritó el vocalista antes de comenzar un espectáculo que dio inicio con las canciones You Give Love a Bad Name y el éxito inolvidable It’s My Life.

También el bajista Alec JohnSuch se reunía con sus antiguos compañeros de Bon Jovi para volver a tocar juntos sobre un escenario. Such fue expulsado del grupo en 1994, presuntamente por su falta de energía en los directos, siendo su última actuación puntual con la banda en 2001, mientras que Sambora se retiró del grupo tras la gira Beacuse We Can hace tan solo cinco años.

En el discurso de agradecimiento, Bon Jovi dijo: “Llevo escribiendo este discurso muchos días y de muchas maneras diferentes. A veces es un discurso de agradecimiento y otras es un “jódete”. Es sobre el tiempo, que ha sido el tema de mi fin de semana. Agradezco a mi fortuna por el tiempo que he podido pasar con cada uno de vosotros. Hoy, la banda que acordó hacerme un favor, está aquí ante vosotros para hacer de esta realidad un sueño“.

Entre bastidores, se organizó una pequeña rueda de prensa, en la que un periodista le preguntó si Richie Sambora volvería a Bon Jovi: “Creo que Richie tiene su propia carrera, quizás le puedas preguntar a él“.