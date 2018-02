Bon Jovi reeditan ‘This House Is Not For Sale’ con dos nuevos temas

Los recientemente incluidos en el Salón de la Fama del Rock, se lanzan a la carretera con nuevos conciertos. Bon Jovi ha anunciado una gira por Norteamérica y lo celebran con el relanzamiento de la nueva versión de This House Is Not For Sale, su último disco, con dos temas nuevos, When We Were US y Walls, que estará disponible en CD, pero ya se puede escuchar en plataformas digitales. Así suena uno de estos nuevos temas en directo:

La vuelta en plena forma de Bon Jovi

Hace dos años, Mónica Ordóñez viajó a Londres para conocer los detalles del nuevo disco de los rockeros de New Jersey.“Han sido tres largos años”, confesaba Jon para definir el proceso grabación. “Ha pasado de todo en mi vida, pero espero que la vuestra no haya sido tan tumultuosa. Ahora mismo todo va bien”, aseguraba refiriéndose a la abrupta salida del guitarrista Richie Sambora hace tres años, tras lo cual parece que las aguas han vuelto a su cauce.

“Es un disco sobre la integridad, sobre renacer, sobre la vida, sobre el amor, sobre la pérdida y sobre todo lo que conlleva lo anterior“, explicaba acerca del álbum.