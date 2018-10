Bon Jovi anuncia concierto en España en 2019

El último disco de Bon Jovi, This House Is Not For Sale, se publicó hace ya dos años acompañado de una gira de presentación que no incluyó a Europa en su recorrido. Dos años después, la banda de Jon Bon Jovi ha anunciado una serie de fechas en las que se incluye España después de seis años sin visitar el país.

Será el 7 de julio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El nuevo espacio, que ya ha albergado las actuaciones de Bruno Mars y Iron Maiden, ha sido una decepción para muchos de los seguidores de la banda, pues en las redes sociales son muchas las críticas por su acústica, ya que suele registrarse eco.

Al wanda a escuchar música, después de la vergüenza de sonido de los Maiden, no voy ni con las orejas de otro. — Alberto (@afcyelamos) 29 de octubre de 2018

¿A precios populares?

Este será su primer espectáculo en España desde 2013 cuando la banda tocó en el Estadio Vicente Calderón. Precisamente en este concierto aplicaron una política de precios especiales apelando a la dura situación económica que atravesaba España en esos momentos. A instancias de Jon Bon Jovi las entradas se pudieron comprar desde los 18 euros a los 39 euros. En esta ocasión, aún falta por saberse el precio de las entradas, que podrán adquirirse a partir del 9 de noviembre (un día antes en pre-venta).

¡CONFIRMADO! 💥 El próximo 7 de julio concierto de @BonJovi en Madrid 🎟 Entradas a la venta el viernes 9 de noviembre pic.twitter.com/4N6jAtZo69 — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) 29 de octubre de 2018

Sin Richie Sambora

Hay que recordar también que, precisamente desde 2013, por lo que no pudimos verlo en la última fecha en Madrid, Richie Sambora dejó de ser el guitarra solista de Bon Jovi por una paulatina pérdida de protagonismo en la banda. Aunque Sambora sí se reunió con el grupo cuando a finales del año pasado fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame, el canadiense Phil X es el guitarrista que lo sustituyó.

Así nos contó Jon Bon Jovi que la ruptura con Richie Sambora era “definitiva”: