‘Bohemian Rhapsody’: el primer tráiler de la película sobre Freddie Mercury

Después de conocer la fecha de lanzamiento de la película y algunas fotos promocionales, por fin se ha desvelado el primer tráiler oficial de Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Freddie Mercury, líder de Queen, en la cual ya podemos ver a Rami Malek interpretando al icónico front man.

El vídeo muestra cómo Mercury conoció a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, así como su primer encuentro con Mary Austin, quien sería su esposa antes de admitir su homosexualidad; asimismo, también muestra cómo fue la grabación de Bohemian Rhapsody, canción que da título a la película.

Al ver el avance es imposible no prestarle especial atención a los movimientos, gestos y acento que emplea el actor para darle vida a Freddie Mercury, un rol que Malek sabe podría ser determinante para su carrera. “Cuando conseguí el papel inmediatamente supe que podría ser un momento que definiría mi carrera. Después pensé: ‘También podría destruirla si no lo hago correctamente'”, dijo en una entrevista.

A través de sus redes sociales, la banda inglesa publicó este avance: “celebración de Queen, su música y su extraordinario líder Freddie Mercury, quien desafió los estereotipos y convenciones establecidas para convertirse en uno de los más queridos cantantes del planeta”. Bohemian Rhapsody traza el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones emblemáticas, como We will Rock You, Killer queen, Another one bites the dust y la que da nombre a la cinta, así como el ascenso y excesos de Mercury.

Además de Malek, quien dará vida a Mercury, Brian May será interpretado por Gwilym Lee; Ben Hardy dará vida a Roger Taylor y Mary Austin dará vida a Mary Austin. Bohemian Rhapsody está dirigida por Dexter Fletcher, quien llegó a la película después de que Bryan Singer abandonara la producción debido a problemas con los horarios de filmación y constantes discusiones con Malek.