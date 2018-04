‘Bohemian Rhapsody’: nuevas imágenes del biopic de Queen

Ya vamos conociendo más detalles sobre Bohemian Rhapsody, la esperada película sobre Queen. Después de saber que adelantaba su estreno al 2 de noviembre, sobre todo para poder pelear en la carrera de los premios de cine, Fox ha presentado un pequeño clip con un adelanto de la película, además de dos nuevas fotografías de la película.

En la primera de ellas, se puede ver a Remi Malek caracterizado como el fallecido vocalista, acompañado de Gwilym Lee, quien da vida al guitarrista Brian May.

En la siguiente, se puede ver a la banda en el emblemático Live AID de 1985, un concierto que cambió la historia del rock.

A falta de poder ver este vídeo, sabemos que muestra a un joven Freddie Mercury que pregunta si se puede unir a la emergente Queen y presenta clásicos de la banda como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga y We are the champions. El actor que lo interpreta, Rami Malek, explica también por qué decidió tomar el rol de Mercury: “Tal vez soy un poco subjetivo, pero cuando comencé a estudiarlo, todo lo que aprendí de él, viéndolo, empezar a imitarlo… No hay nadie como ese ser humano. Tras de él está una de las bandas más proliferas de todos los tiempos, y juntos crearon música que no solo nos habla a nosotros, sino a todas las generaciones. Está inserto en nuestro ADN”, dijo el protagonista de Mr. Robot.

Malek no solo dejó patente su profunda admiración hacia Mercury, también se refirió a la permanente supervisión de la banda en esta producción: “El mejor cumplido que pude recibir ocurrió el otro día cuando el señor Brian May me envió un mail después de ver la película y me dijo que estaba conmovido hasta las lágrimas, y que si Freddie estuviera vivo, no podría estar más orgulloso de lo que logramos. Y eso es algo que me llevaré a la tumba”, agregó el actor.