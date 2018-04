‘Because the night’, el regalo de Bruce Springsteen que salvó a Patti Smith

Patti Smith, la ‘madrina del punk’ de Estados Unidos, no es conocida por complacer a la multitud. Se hizo famosa por primera vez en los años 70 en el circuito de poesía de Nueva York, haciendo lecturas en un telón de fondo de berridos y comentarios cortesía del guitarrista Lenny Kaye. Su primer álbum Horses, apareció en 1975 y se abría con una contundente declaración: “Jesús murió por los pecados de alguien, pero no el mío”. Toda una muestra de la furia e incomodidad con la que llenaría sus canciones. Sin embargo, una de ellas, Because the night, la de más éxito, no es únicamente suya.

La canción fue concebida inicialmente por su compañero de New Jersey, Bruce Springsteen. Comenzó a escribirla en 1977 en Los Ángeles durante las sesiones de grabación de Darkness on the Edge of Town. Pero, después de componer la melodía y el estribillo, la abandonó por no saber cómo terminarla. Jimmy Iovine estaba trabajando como productor en el disco de Springsteen y, a la vez, en el disco Horses de Patti Smith y le sugirió a Bruce que le diera la canción a Patti para que la terminara. Según la leyenda, Smith escribió los versos mientras esperaba una llamada telefónica de su nuevo novio, Fred ‘Sonic’ Smith, con quien más tarde se establecería y tendría dos hijos. El propio Bruce Springsteen ha comentado de la canción: “No la podría haber terminado tan bien como lo hizo ella. Estaba en medio de su amorío con Fred Sonic y tenía la canción justo debajo de la manga. La terminó y la hizo suya de una manera maravillosa.”

En cuanto vio la luz, se convirtió en el single más exitoso de la carrera de Patti y en una de las canciones estrella de su carrera. La versión de estudio de Bruce Springsteen no vio la luz hasta que en 2010 saco una reedición de Darkness On The Edge Of Town con todos los temas que se habían quedado fuera del disco.

Son muchas las colaboraciones que Smith ha hecho interpretando este tema. En 2004 cantó con Michael Stipe de REM en un concierto Vote For Change en apoyo del aspirante a presidente, John Kerry, y lo ha interpretado varias veces con Bono. De hecho, una de las interpretaciones más sorprendentes de la canción se produjo durante un espectáculo del 25º aniversario del Salón de la Fama del Rock and Roll, cuando Bono invitó a Springsteen y a Smith a actuar junto con él. En esta ocasión eligieron las letras de Smith.