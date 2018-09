‘Bad’, el eterno disco segundón de Michael Jackson, cumple 31 años

Michael Jackson tenía 29 años cuando puso el mundo a sus pies tras publicar Thriller, el disco más vendido de la historia, pero con el álbum Bad, lanzado en 1987, el cantante se enfrentó al reto de volar más alto y de batir lo que parecía insuperable.

“No importa cómo lo mires, la gente siempre iba a comparar Bad con Thriller. Siempre puedes decir ‘ah, olvídate de Thriller’, pero nadie lo hará”, dijo Jackson en su autobiografía Moonwalk. El cantante admitía que en el fondo toda aquella expectación era para él “una ligera ventaja” porque su mejor trabajo llegaba siempre “bajo presión”.

Cinco años tuvieron que esperar sus fans para saborear la continuación de Thriller, todo un fenómeno mundial que continúa siendo el disco más vendido de la historia con 66 millones de copias. El revolucionario vídeo de Thriller, un clip que cambió las reglas de la promoción musical, enormes éxitos como Beat It o Billie Jean y los ocho Grammy para este álbum confirmaron el estatus de gran estrella de Jackson en los años 80.

Bad salió a la venta el 31 de agosto de 1987 e incluía baladas románticas como I Just Can’t Stop Loving You frente a las insinuaciones de The Way You Make Me Feel o el impulso eléctrico y peligroso de Smooth Criminal. El disco también contó con la colaboración de Stevie Wonder en Just Good Friends y con una versión de en español de la balada nombrada Todo Mi Amor Eres Tú.



Bad ha vendido más de 30 millones de discos y estableció un nuevo récord al colocar cinco singles de un mismo álbum en el número 1 de la lista de éxitos. Además, volvió a entrar en las listas de todo el mundo por su reedición ampliada y remasterizada (con maquetas y grabaciones en vivo) por su 25 aniversario en septiembre de 2012, llegando al puesto 23 en el Billboard 200.