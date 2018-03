El ‘Back in Black’ de AC/DC vuelve en formato cassette

No es ningún secreto que AC/DC no pasa por su mejor momento como formación. Sin embargo, la banda australiana siempre ha sabido resurgir de sus cenizas. Después de la pérdida de los dos grandes fundadores, Malcom Young y George Young, y con su vocalista Brian Johnson apartado de la música por problemas de salud, siguen resistiendo.

Precisamente fue en el peor momento de AC/DC, cuando perdieron a su cantante Bon Scott, cuando crearon el disco más prestigioso de la banda. El grupo se encerró y regresó del luto con un trabajo que marcaría la historia del rock: Back in Black, del año 1980. Back in Black marcó un punto de inflexión en la carrera de AC/DC no solo por su descomunal éxito de ventas, sino porque supuso su regreso con el vocalista Brian Johnson tras la muerte de Scott, justo cuando la banda comenzaba a despegar gracias al éxito del disco Highway to Hell (1979).

El Back in Black de AC/DC es el tercer disco más vendido de la historia por detrás de Thriller de Michael Jackson y Dark side of the moon de Pink Floyd, volverá a las tiendas en formato cassette el 21 de abril con motivo del Record Store Day.