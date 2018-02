Aviso a la tripulación: “mi novio tiene muchos gases”

Hoy se cumplen 37 años de aquel fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A las 18.23 horas, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió al frente de 200 guardias civiles en el hemiciclo, donde se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.

Los golpes son feos, pero todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando, bien porque nos rodean injusticias, porque estamos cansados de una rutina, o porque nuestro vecino pone la música demasiado alta. Hoy en Wake UP! también damos un golpe en la mesa, nunca en el sentido literal, y preguntamos ¿por qué motivo darías un “golpe en la mesa”?

Daniel tiene 13 años y nos escucha desde Barcelona, tiene claro que daría un golpe en la mesa para que se acabe con el abuso escolar. La que entra directa al Club de los 80 es Patricia desde Valladolid, revindica que haya menos bares con reggaeton y más música de los 80. Bienvenida a la familia Wake UP!

Algunos deportistas también dan un golpe en la mesa a la hora de negociar sus contratos que a veces rozan la extravagancia, como comer testículos de cordero, seguir un régimen militar o la prohibición de viajar al espacio.

Van der Vaart no podía llevar botas rojas

Obligar a volar aún teniendo pánico al avión

Obligarles a comer testículos de cordero

En compañías de vuelos también darían un golpe en la mesa con algunos exigentes pasajeros. Una pareja llegan pide una decoración especial en sus asientos de avión para que el resto de pasajeros sepa que van de luna de miel. Pero esta no es la única petición “especial”, algunos piden una carta especial de comida sana o que les atienda una azafata especialmente sexy.

Peticiones raras en vuelos:

Pedir viajar con el piloto como regalo de cumpleaños

Pasajeros que odian viajar con extraños

Llevar un oso de peluche gigante y advertir que no necesitará comida

Avisar a la tripulación porque su pareja tiene muchos gases!

