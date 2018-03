Así suena la versión que Chris Cornell hizo de un tema escrito por Johnny Cash

El año pasado, el suicidio de Chris Cornell sacudió a todo el mundo. El talento vocal del cantante de Soundgarden y Audioslave lo convirtió en uno de los íconos de rock de los años 90 y 2000. El cantante fue uno de los que participó en el álbum Johnny Cash: Forever Words, un nuevo lanzamiento que cuenta con covers de 16 artistas.

El álbum será lanzado el 6 de abril e incluirá 16 temas, interpretados por Willie Nelson, Elvis Costello, Alison Krauss & Union Station, Kacey Musgraves, Rosanne Cash (hija de Johnny) y muchos más. Es un homenaje sin igual al gran Johnny Cash, fallecido en septiembre de 2003, y que cuenta con temas directamente inspirados en sus poemas, letras y cartas inéditas.

You never knew my mind es el tema que Cornell grabó antes de morir y que ya puede escucharse. El cantante se refería aasí cuando hablaba de Cash: “Coincidí con él una o dos veces en mi vida, y fue una gran influencia en mi vida como músico. Incluso hizo una versión de una canción que escribí (Rusty cage de Soundgarden). Desde entonces, siento que es quizás una de las mayores referencias en mi vida en cuanto a artistas que de los cuales soy fan”. Cornell le puso su voz ronca a una letra que Cash escribió en 1967, en la cual se acompaña de una guitarra acústica.

El álbum será lanzado el 6 de abril y cuenta con las siguientes colaboraciones:

Kris Kristofferson y Willie Nelson – ‘Forever/I Still Miss Someone’

Ruston Kelly y Kacey Musgraves – ‘To June This Morning’

Brad Paisley – ‘Gold All Over The Ground’

Chris Cornell – ‘You Never Knew My Mind’

Alison Krauss y Union Station – ‘The Captain’s Daughter’

T. Bone Burnett – ‘Jellico Coal Man’

Rosanne Cash – ‘The Walking Wounded’

John Mellencamp – ‘Them Double Blues’

Jewel – ‘Body On Body’

Elvis Costello – ‘I’ll Still Love You’

Carlene Carter – ‘June’s Sundown’

Dailey & Vincent – ‘He Bore It All’

I’m With Her – ‘Chinky Pin Hill’

Robert Glasper, Ro James y Any Sun – ‘Goin’, Goin’, Gone’

The Jayhawks – ‘What Would I Dreamer Do?’

Jamey Johnson – ‘Spirit Rider’

