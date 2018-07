Así suena la nueva versión de ‘Zeroes’ de David Bowie

Seguimos descubriendo nuevo material de David Bowie. Como primer adelanto de Loving the Alien, una nueva caja recopiladora que contendrá toda la discografía del artista durante los años ochenta, se ha publicado una versión remasterizada de Zeroes, tema perteneciente al decimoséptimo álbum del británico Never Let Me Down (1987).

El tema, que ahora aparece desprovisto de todos los arreglos propios de la década que pueden sonar excesivos, formará parte de un nuevo álbum re mezclado y remasterizado por Mario McNulty, y estará disponible a partir del 21 de octubre.

Sobre esta nueva versión de Zeroes, McNulty ha declarado que “al desmenuzar esta canción hasta su esencia, podría perfectamente haber estado en el disco Hunky Dory. Mantuve el sitar de Peter Frampton (que originariamente pertenecía a Jimi Hendrix), y sigue funcionando con las nuevas guitarras de Reeves Gabriel”.

Escucha la canción original a continuación: