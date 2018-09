Así suena la nueva canción inédita de Chris Cornell

La vida artística de Chris Cornell fue relativamente corta, pero no se puede negar que influyó enormemente en numerosas bandas y artistas posteriores y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del rock. Ahora, su legado musical vuelve con la publicación de un recopitatorio definitivo de su carrera con mucho material inédito.

En total son 62 canciones que mezclan repertorio de Soungarden, Audioslave, Temple of the Dog, grabaciones en vivo, colaboraciones y remixes. Entre los que colaboran aparecen Carlos Santana, Slash, Eleven, Cat Stevens, entre otros. También está su hija Toni, que canta a dueto con su padre en uno de los temas. El box set vendrá con un libro de 32 páginas que incluirá fotografías inéditas y comentarios de sus colegas. Entre ellos se cuentan Tom Morello, Kim Thayil, Matt Cameron y otros. En total, son 24 videos y 64 canciones, que incluyen 11 temas inéditos y diez presentaciones en vivo. A esto último, se suma un cover del tema de Prince Nothing Compares 2 U.

“Desde el fallecimiento de Chris, he puesto todo mi esfuerzo y energía para compartir su música y legado con sus seguidores de todo el mundo. Su voz era su visión, sus palabras y su paz”, comentó sobre el proyecto la viuda de Cornell.

Chris Cornell, que así se llamará esta caja, estará disponible el 16 de noviembre a través de la página oficial de Chris Cornell. Como adelanto, ya está disponible la canción When Bad Does Good, primera canción inédita de Cornell después de su muerte.