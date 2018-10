Así suena Jack White versionando ‘One Way or Another’ de Blondie

Según Blackwell, White trabajó como ingeniero de sesión en 1997 para una banda llamada 400 Pounds of Punk mientras grababan una cinta de casete titulada He Once Ate A Small Child. La cinta, que ha encontrado recientemente en su sótano, incluye una versión de la famosa One Way Or Another cantada por Jamie Cherry, cantante de ese grupo, y el propio Jack White. El original de Blondie salió en su tercer disco, Parallel Lines, editado en 1978.

Blackwell dice que la pista es “el lanzamiento físico más raro de una actuación de Jack White”. También asegura que el audio nunca antes había estado disponible para el público, hasta ahora, y estaba “completamente sin documentar”.

Además: Podcast especial: Desmontando a Jack White