Así es la versión de ‘Seven Nation Army’ que 2Cellos tocarán en la final de la Champions League

Son conocidos por hacer versiones extraordinarias de grandes éxitos de todos los tiempos con el violonchelo, el instrumento que manejan como pocos. Luka Sulic y Stjepan Hauser, los integrantes del dúo 2Cellos, han estrenado una versión de Seven Nation Army, el tema de The White Stripes.

Rodado en un estudio en Croacia, en el vídeo cada uno de ellos va vestido con la camiseta del Real Madrid y del Liverpool, los dos equipos que juegan la final, y tocan y la icónica canción. El audio ya está también disponible en todos los servicios de streaming. “Nos gusta tocar un buen riff y una buena batería que suene fuerte, y no los hay mejores que los de Seven Nation Army”, recalca la pareja, que añade: “Así que dijimos: ¿Por qué no los tocamos en los chelos? Nos lo pasamos genial rodando el vídeo y estamos deseando tocar la canción en la final de la UEFA Champions League“.

El sábado 26 de mayo en Kiev (Ucrania), 2Cellos interpretará las versiones del himno de la UEFA Champions League y de Seven Nation Army antes de la final entre el Real Madrid CF y el Liverpool FC.