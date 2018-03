Así es la primera estatua en honor a David Bowie

La conmemoración ha sido construida en la plaza del mercado de la ciudad, donde se sitúa la sala de conciertos Friars. Según se dice, ese fue el club donde Bowie subió a los escenarios por primera vez encarnando al personaje de Ziggy Stardust a principio de los años 70. La admiración por el cantante es tal que los vecinos de la localidad han hecho una petición para cambiar el nombre de la ciudad por el de Aylesbowie.

La estatua se ha situado en la plaza del mercado y además incluye luces, una webcam, y reproduce extractos de la música de Bowie cada hora entre las 9 y las 21 horas.

This is the moment when Howard Jones unveiled #BowieStatue! Thank you so much to all of you who have donated! @sculptschool pic.twitter.com/ILQChUMsAm

— Campaign (@BowieStatue) 25 de marzo de 2018