Así es el nuevo disco de Van Morrison

Van Morrison se une al virtuoso organista de jazz Joey DeFrancesco en You’re Driving Me Crazy, un nuevo álbum de estudio que incluye colaboraciones musicales de lujo, nuevas interpretaciones de clásicos del jazz y el blues y joyas de su cancionero.

Un nuevo hito que se añade al catálogo en constante expansión de grabaciones esenciales, You’re Driving Me Crazy muestra al icónico cantante, compositor y artista irlandés mientras explora una variedad de clásicos del jazz y el blues junto a nuevas interpretaciones de canciones del propio catálogo de Van. Este lanzamiento cierra más de un año de imparable actividad para Van Morrison, que publicó sus álbumes de estudio número 37 y 38 (Roll with the Punches y Versatile) casi seguidos en el otoño de 2017.

El mundo del jazz ha ejercido una influencia vital y constante en la música de Van Morrison, cuya aclamada obra maestra de estudio (1968), Astral Weeks, incluía la participación de los músicos de jazz Connie Kay, Jay Berliner, y Richard Davis. Inspirado por la espontaneidad, el Soul y el sonido del jazz, Morrison ha tocado tanto sobre el escenario como en el estudio junto a numerosos músicos de jazz y blues entre los cuales se encuentran John Lee Hooker, Ray Charles, Mose Allison, Bobby Bland, Solomon Burke, Jeff Beck, Georgie Fame, Robbie Robertson, Freddie Hubbard, Chick Corea, Herbie Hancock, Maceo Parker, Candy Dulfer y otros.

Esta es la lista de canciones:

1. Miss Otis Regrets (Cole Porter)

2. Hold It Right There (Terry, Grey, Vinson)

3. All Saints Day (Van Morrison)

4. The Way Young Lovers Do (Van Morrison)

5. The Things I Used To Do (Eddie Jones)

6. Travellin’ Light (John Mercer, James Mundy, James Young)

7. Close Enough For Jazz (Van Morrison)

8. Goldfish Bowl (Van Morrison)

9. Evening Shadows (Van Morrison / Acker Bilk)

10. Magic Time (Van Morrison)

11. You’re Driving Me Crazy (Walter Donaldson)

12. Every Day I Have The Blues (Peter Chatman)

13. Have I Told You Lately (Van Morrison)

14. Sticks and Stones (Titus Turner)

15. Celtic Swing (Van Morrison)