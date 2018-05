Así celebra Madonna el Día del Orgullo Friki

Hoy se celebra el Día del Orgullo Friki. Un día en el que los fans de Star Wars, El Señor de los Anillos, The BigBang Theory, Juego de tronos, X-Men, Los Vengadores, Bola de Dragón… saldrán a la calle para gritar con orgullo: ¡Soy un friki!

Su origen tenemos que buscarlo en Internet, allá por el año 2006, cuando un bloguero llamado Señor Buebo organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki. El evento tuvo buena acogida en Internet y desde entonces los frikis conmemoran el estreno del largometraje de George Lucas “La Guerra de las Galaxias”.

En España, el primer Día del Orgullo Friki se celebró en 2006 en la plaza Callao de Madrid, donde se grabó una de las escenas más importantes de la película “El Día de la Bestia” de Álex de la Iglesia, después de que importantes medios de comunicación nacionales se hicieran eco de la convocatoria.

En Wake UP! lo hemos querido compartir con nuestros oyentes, por eso Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado en qué película, serie o cómic te meterías? Hemos tenido infinidad de respuestas porque todos tenemos un lado friki. Pero quien hoy entra en el Club de los 80 es Javier, nos escucha desde Madrid y no puede evitar ser un friki de Mazinger Z. Esos ¡puños fuera! le dejaron rastro desde la infancia. Bienvenido a la familia Wake UP!

Los famosos tampoco se libran y muchos se confiesan ultra fans de sagas de series y cómics. Barack Obama es un auténtico friki de Star Trek, hasta el punto de saludara al actor de Spock al estilo vulcaniano.

Otra serie que cuenta con auténticos seguidores es Juegos de Tronos, de la que el político Pablo Iglesias o la cantante Madonna se sienten frikis. Pablo tuitea capítulos en directo y asiste a tertulias sobre esta ficción fantástica. Uno de nuestros deportistas más internacional confiesa que es un friki de la serie japonesa Bola de Dragón y que a día de hoy sigue viendo capítulos para poder dormir antes de cada partido.

Y es que, ¿quién no ha soñado con estar en uno de los escenarios de sus míticos ídolos? En Madrid se ha organizado el evento FriendFest, en el que se han recreado réplicas exactas de escenarios como el apartamento de Mónica de Friends del que se podrá disfrutar hasta el 27 de mayo.

